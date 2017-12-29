Патриотов в Сети призвали объединиться, чтобы помочь Путину

21:21 29 декабря 2017 14

Патриотический сектор в Интернете консолидируют перед президентскими выборами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Создателей патриотических групп в социальных сетях призвали объединиться. Соответствующую запись на своей странице в Facebook опубликовала член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова.

Она обратилась «ко всем администраторам и владельцам групп поддержки Владимира Путина в социальных сетях» и призвала объединиться, чтобы поддержать президента в предвыборной кампании.

«В рамках предвыборной кампании наличие таких людей, как вы, особенно важно, вы не только поддерживаете лично Президента, но и объединяете на своих площадках и страницах в социальных сетях миллионы сторонников. Ваша поддержка будет особенно важна в ближайшие месяцы и в день голосования. Призываю всех вас — искренних сторонников Владимира Путина — присоединиться к инициативной группе и объединить наши усилия», — написала Омельченко.