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30 декабря 2017
08:36  30 декабря 2017 3

Россию обвинили в поставках нефти Северной Корее

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Журналисты обратили внимание на «необычные перемещения» судовФото: Pixabay

Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, рассказали источники в европейской службе безопасности агентству Reuters. В процесс якобы включены российские корабли, однако нет доказательств, что продажей занимается российское правительство.

Изданию рассказали о нескольких случаях поставок нефтепродуктов на северокорейские корабли в 2017 году, пишет РБК. «Нет доказательств, что они [поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — сказал источник Reuters.

Агентство упоминает спутниковые фотографии, которые показывают «необычные перемещения некоторых российских судов, описанные источниками, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля». Одним из таких судов иностранные журналисты назвали танкер «Витязь». Якобы 15 октября он покинул порт Славянка из Владивостока с 1,6 тысячи тонн нефти и направился в Японское море, после этого транспондеры, которые позволяют установить точное нахождение корабля, были выключены на два дня. Ярослав Гук, замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, отверг любые контакты с северокорейскими суднами.

Независимого подтверждения поставок Reuters найти не удалось. МИД России и Таможенная служба отказались от комментариев.

Ранее США и Япония призвали Россию не выдавать разрешение на работу гражданам КНДР, пишет агентство Nation News. Минтруд РФ в полном объеме отклонил заявки от работодателей Приморского края на привлечение девяти тыс. граждан из Северной Кореи.

Виктор Дорофеев
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