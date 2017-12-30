Россию обвинили в поставках нефти Северной Корее

Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, рассказали источники в европейской службе безопасности агентству Reuters. В процесс якобы включены российские корабли, однако нет доказательств, что продажей занимается российское правительство.
Изданию рассказали о нескольких случаях поставок нефтепродуктов на северокорейские корабли в 2017 году, пишет РБК. «Нет доказательств, что они [поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — сказал источник Reuters.
Агентство упоминает спутниковые фотографии, которые показывают «необычные перемещения некоторых российских судов, описанные источниками, в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля». Одним из таких судов иностранные журналисты назвали танкер «Витязь». Якобы 15 октября он покинул порт Славянка из Владивостока с 1,6 тысячи тонн нефти и направился в Японское море, после этого транспондеры, которые позволяют установить точное нахождение корабля, были выключены на два дня. Ярослав Гук, замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, отверг любые контакты с северокорейскими суднами.
Независимого подтверждения поставок Reuters найти не удалось. МИД России и Таможенная служба отказались от комментариев.
Ранее США и Япония призвали Россию не выдавать разрешение на работу гражданам КНДР, пишет агентство Nation News. Минтруд РФ в полном объеме отклонил заявки от работодателей Приморского края на привлечение девяти тыс. граждан из Северной Кореи.