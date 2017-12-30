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30 декабря 2017
12:54  30 декабря 2017 0

В России обнаружили десятикратное завышение цен на лекарства

Радиоведущие шоу «Пилота» и «Радио СИ». Екатеринбург, таблетки
Ведомство сравнило цены на лекарство в 13 странахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в России десятикратное завышение цен на препарат «Нексиум» англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Это обезболивающее средство включено в перечень жизненно необходимых.

Ведомство сравнила цены на лекарство в 13 странах, говорится в сообщении ФАС. В результате выяснилось, что за рубежом «Нексиум» продается в 7-12 раз дешевле. Например, если в России упаковка объемом 40 мг официально стоит 1510 рублей, то в Хорватии — 179,12 рубля.

К продаже препарата по «необоснованным ценам» привели действия ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, утверждают антимопопольщики. Общество предоставило ведомству недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. В итоге ФАС их отменила.

Ранее RT сообщил, что правительство России в 2018 году выделит 31,7 млрд рублей на обеспечение отдельных категорий граждан страны лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания.

Виктор Дорофеев
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