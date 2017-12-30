В России обнаружили десятикратное завышение цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в России десятикратное завышение цен на препарат «Нексиум» англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Это обезболивающее средство включено в перечень жизненно необходимых.
Ведомство сравнила цены на лекарство в 13 странах, говорится в сообщении ФАС. В результате выяснилось, что за рубежом «Нексиум» продается в 7-12 раз дешевле. Например, если в России упаковка объемом 40 мг официально стоит 1510 рублей, то в Хорватии — 179,12 рубля.
К продаже препарата по «необоснованным ценам» привели действия ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, утверждают антимопопольщики. Общество предоставило ведомству недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. В итоге ФАС их отменила.
Ранее RT сообщил, что правительство России в 2018 году выделит 31,7 млрд рублей на обеспечение отдельных категорий граждан страны лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания.