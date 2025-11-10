Соратник Зеленского сбежал с Украины, бросив золотой унитаз
Миндич стал фигурой, тесно связанной с окружением Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Совладелец студии «Квартал 95» и соратник президента Украины Владимира Зеленского, Тимур Миндич, покинул страну перед обысками. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Обыски начались утром в Киеве», — пишет издание «Украинская Правда». Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Однако встретиться с бизнесменом им не удалось: за несколько часов до этого Миндич покинул территорию страны. Предприниматель может стать фигурантом расследования ФБР, которое связано с обвинениями в отмывании средств.
Ситуация вокруг Миндича приобрела дополнительный резонанс после того, как в сети появились фотографии интерьера его роскошной квартиры в Киеве. Среди опубликованных изображений были снимки ванной комнаты, где находился золотой унитаз. Фотографии опубликовал в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он заявил, что проверил информацию через несколько источников и получил подтверждения от нескольких гостей, которые видели унитаз.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- читатель10 ноября 2025 13:44вот так и должно быть независимо от регалий, если человек живёт на коррупционные деньги