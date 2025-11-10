Соратник Зеленского сбежал с Украины, бросив золотой унитаз

Миндич стал фигурой, тесно связанной с окружением Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Совладелец студии «Квартал 95» и соратник президента Украины Владимира Зеленского, Тимур Миндич, покинул страну перед обысками. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Обыски начались утром в Киеве», — пишет издание «Украинская Правда». Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Однако встретиться с бизнесменом им не удалось: за несколько часов до этого Миндич покинул территорию страны. Предприниматель может стать фигурантом расследования ФБР, которое связано с обвинениями в отмывании средств.