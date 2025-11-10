Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Соратник Зеленского сбежал с Украины, бросив золотой унитаз

10 ноября 2025 в 13:26
Миндич стал фигурой, тесно связанной с окружением Зеленского



Фото: Официальный сайт президента Украины

Совладелец студии «Квартал 95» и соратник президента Украины Владимира Зеленского, Тимур Миндич, покинул страну перед обысками. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Обыски начались утром в Киеве», — пишет издание «Украинская Правда». Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Однако встретиться с бизнесменом им не удалось: за несколько часов до этого Миндич покинул территорию страны. Предприниматель может стать фигурантом расследования ФБР, которое связано с обвинениями в отмывании средств.

Ситуация вокруг Миндича приобрела дополнительный резонанс после того, как в сети появились фотографии интерьера его роскошной квартиры в Киеве. Среди опубликованных изображений были снимки ванной комнаты, где находился золотой унитаз. Фотографии опубликовал в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он заявил, что проверил информацию через несколько источников и получил подтверждения от нескольких гостей, которые видели унитаз.

Комментарии (1)
  • читатель
    10 ноября 2025 13:44
    вот так и должно быть независимо от регалий, если человек живёт на коррупционные деньги
