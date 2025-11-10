Логотип РИА URA.RU
В Москве поймали агента Украины, помогавшего ВСУ

10 ноября 2025 в 11:56
Фото: © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы. Он осуществлял сбор информации о месте проживания и используемых средствах передвижения российского военнослужащего — действия выполнялись по поручению специальных служб Украины. Об этом сообщили в ФСБ России.

