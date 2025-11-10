В Москве поймали агента Украины, помогавшего ВСУ
10 ноября 2025 в 11:56
В Москве задержали гражданина, по заказу Украины собиравшего данные о военном
Фото: © URA.RU
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы. Он осуществлял сбор информации о месте проживания и используемых средствах передвижения российского военнослужащего — действия выполнялись по поручению специальных служб Украины. Об этом сообщили в ФСБ России.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал