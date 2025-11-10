Делегация немецкой партии приедет в Россию
Немецкие политики приедут в Россию в середине ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Делегация немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), симпатизирующая России, официально приедет в Россию в середине ноября. Визит запланирован на период с 13 по 16 ноября и включает встречи с российскими политиками, сообщил депутат Бундестага от фракции АдГ Райнер Ротфусс.
«Да, визит (представителей АдГ, — прим. URA.RU) пройдет с 13 по 16 ноября», — подтвердила Райнер Ротфусс, его слова передает ТАСС. Немецкая политическая партия направит своих представителей для проведения встреч в Москве. Это будет первый визит делегации данной партии в Россию за последние годы.
