ФСБ предотвратила экспорт военных двигателей в другую страну

10 ноября 2025 в 12:38
Фото: © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили изготовление и экспорт двигателей, которые могут использоваться в двойном назначении, в другую страну для нужд ее военного ведомства. Об этом сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

