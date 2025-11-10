ФСБ предотвратила экспорт военных двигателей в другую страну
10 ноября 2025 в 12:38
ФСБ предотвратила производство и поставку военных двигателей в другую страну
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили изготовление и экспорт двигателей, которые могут использоваться в двойном назначении, в другую страну для нужд ее военного ведомства. Об этом сообщили в УФСБ России по Ярославской области.
