12 курян незаконно удерживаются в Сумской области

На территории Сумской области Украина удерживает 12 жителей Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами.

Она отметила, что с Киевом ведется диалог по поводу их возвращения. Помимо этого, контакт поддерживается и с Международным комитетом Красного Креста. Заложники обеспечены лекарствами и одеждой.

Ранее жители приграничных районов Курской области были вывезены в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже. Вопрос об их возвращении обсуждался в ходе обмена пленными между Россией и Украиной, при этом украинская сторона оформила им документы о самовольном пересечении границы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова продолжает вести диалог с украинской стороной.