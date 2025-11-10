Логотип РИА URA.RU
12 курян незаконно удерживаются в Сумской области

10 ноября 2025 в 13:29
С Киевом ведется диалог по поводу освобождения заложников, заявила Москалькова

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории Сумской области Украина удерживает 12 жителей Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами.

«12 мирных жителей Курской области незаконно удерживаются Украиной в Сумской области», — заявила Москалькова. Ее слова приводит telegram-канал Shot.

Она отметила, что с Киевом ведется диалог по поводу их возвращения. Помимо этого, контакт поддерживается и с Международным комитетом Красного Креста. Заложники обеспечены лекарствами и одеждой.

Ранее жители приграничных районов Курской области были вывезены в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже. Вопрос об их возвращении обсуждался в ходе обмена пленными между Россией и Украиной, при этом украинская сторона оформила им документы о самовольном пересечении границы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова продолжает вести диалог с украинской стороной.

