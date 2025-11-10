Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Кремль опубликовал письмо Путина ко дню рождения Пахмутовой

Путин направил Пахмутовой поздравление с 96-летием
10 ноября 2025 в 12:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин подчеркнул, что жизнь Пахмутовой является примером преданного служения любимому делу

Путин подчеркнул, что жизнь Пахмутовой является примером преданного служения любимому делу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил композитору Александре Пахмутовой поздравительную телеграмму. В своем послании глава государства отметил значимость творчества Пахмутовой и ее вклад в культурное наследие страны. Письмо публиковано на официальном сайте Кремля.

«Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду», — говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что жизнь Александры Пахмутовой является примером преданного служения любимому делу, людям и Отечеству. Президент пожелал композитору здоровья.

Пахмутова 9 ноября отметила свое 96-летие. Президент позвонил композитору прямо во время ее концерта и поздравил с днем рождения. В 2024 году Владимир Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал