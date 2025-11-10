Кремль опубликовал письмо Путина ко дню рождения Пахмутовой
Путин подчеркнул, что жизнь Пахмутовой является примером преданного служения любимому делу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил композитору Александре Пахмутовой поздравительную телеграмму. В своем послании глава государства отметил значимость творчества Пахмутовой и ее вклад в культурное наследие страны. Письмо публиковано на официальном сайте Кремля.
«Ваши проникновенные мелодии рождают в наших сердцах самые светлые чувства, дарят радость и надежду», — говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что жизнь Александры Пахмутовой является примером преданного служения любимому делу, людям и Отечеству. Президент пожелал композитору здоровья.
Пахмутова 9 ноября отметила свое 96-летие. Президент позвонил композитору прямо во время ее концерта и поздравил с днем рождения. В 2024 году Владимир Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда России.
