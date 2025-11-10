Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

АвтоВАЗ возобновил продажи Лада, которые ранее отозвали для проверок

АвтоВАЗ: разблокированы продажи партии Lada Largus, отозванной для проверки
10 ноября 2025 в 13:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничение продаж действовало с 21 октября 2025 года

Ограничение продаж действовало с 21 октября 2025 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограниченная партия Lada Largus, отозванная ранее для проверки, снова поступила в продажу в дилерской сети. Об этом пишут СМИ.

«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», — приводит комментарий «АвтоВАЗа» «РИА Новости». До этого ограничение продаж было установлено в связи с дополнительной проверкой компонентов автомобилей.

Решение об ограничении продаж действовало с 21 октября 2025 года. Оно было связано с жалобами водителей на трудности при вращении рулевого колеса. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал