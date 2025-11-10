АвтоВАЗ возобновил продажи Лада, которые ранее отозвали для проверок
Ограничение продаж действовало с 21 октября 2025 года
Ограниченная партия Lada Largus, отозванная ранее для проверки, снова поступила в продажу в дилерской сети. Об этом пишут СМИ.
«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», — приводит комментарий «АвтоВАЗа» «РИА Новости». До этого ограничение продаж было установлено в связи с дополнительной проверкой компонентов автомобилей.
Решение об ограничении продаж действовало с 21 октября 2025 года. Оно было связано с жалобами водителей на трудности при вращении рулевого колеса.
