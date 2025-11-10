В России стали производить меньше водки

Помимо водки, зафиксировано снижение производства других алкогольных напитков Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В России за период с января по октябрь 2025 года выпуск водки уменьшился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем производства водки составил 60,76 млн декалитров (дал). Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

«Производство водки в России в январе — октябре 2025 года снизилось на 5,6%», — передает ТАСС. Помимо водки, зафиксировано снижение производства других категорий алкогольных напитков. Например, выпуск коньяка упал на 16,5% и составил 6,63 млн дал. В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократилось на 7,8% и достигло 139,48 млн дал.

Спиртные напитки крепостью выше 9% показали снижение производства на 3,7%, объем составил 91,08 млн дал. Выпуск слабоалкогольной продукции упал значительно — на 87,2%, до 1,19 млн дал. На фоне общего снижения производства некоторых категорий алкоголя отмечается рост в других сегментах. Так, выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 8,8% и достиг 15,4 млн дал. Производство других спиртных напитков также выросло — на 1,9%, до 8,28 млн дал.

