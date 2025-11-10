Антикорруцпционное бюро пришло с обысками к приближенному Зеленского

Тимур Миндич — фигура, тесно связанная с политическим и бизнес-окружением Владимира Зеленского. Как пишут украинские оппозиционные СМИ, в прошлом Миндич был человеком олигарха Игоря Коломойского и фактически надзирал за шоу «Квартал 95». Он передавал Зеленскому неудовольствие Коломойского по поводу тех или иных шуток, участвовал в цензурировании контента. При этом Миндич продолжал работать непосредственно на Коломойского. После того как Зеленский стал президентом, его отношения с Коломойским обострились. В этом конфликте Миндич перешел на сторону Зеленского.

По некоторым данным, в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского и его ближайшего окружения, на которых решались «бизнес-вопросы», то есть, по сути, коррупционные схемы. Нардеп Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, рассказывал о подобных встречах. НАБУ организовало прослушку в квартире Миндича. Напряженность в отношениях между властью и НАБУ возросла после того, как СБУ арестовала начальника детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его обвинили в работе на Россию, при этом он курировал прослушку квартиры Миндича. После того как подозрения в коррупции были предъявлены еще одному близкому к Зеленскому человеку — главе «Нафтогаза» Алексею Чернышову — Миндич спешно покинул Украину.