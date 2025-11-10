Офис Зеленского впал в истерику из-за остановки ТЭС
Руководство компании имело не очень дипломатичный разговор с представителями офиса Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Госкомпания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС. Это сообщение вызвало «настоящую истерику» в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».
«Руководство компании имело не очень дипломатичный разговор с представителями офиса», — пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники. После беседы пост «Центрэнерго» в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России) был отредактирован. Изначально эмоциональный, но правдивый пост был изменен: в него внесли стандартные формулировки об идущих восстановительных работах и скорейшей ликвидации последствий.
Как пояснило издание, «Центрэнерго» на данный момент владеет двумя ТЭС: Змиевской — в Харьковской области; Трипольской — в Киевской области. Обе ТЭС были остановлены после повреждений в ночь на 8 ноября.
На Украине 8 ноября вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. В связи с этим были введены экстренные и аварийные отключения света. Ситуация в энергетической сфере страны остается напряженной. Помимо «Центрэнерго», о проблемах сообщили и другие компании. Например, украинский энергохолдинг «ДТЭК» проинформировал о серьезных повреждениях одной из своих ТЭС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.