Офис Зеленского впал в истерику из-за остановки ТЭС

Руководство компании имело не очень дипломатичный разговор с представителями офиса Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Госкомпания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС. Это сообщение вызвало «настоящую истерику» в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

«Руководство компании имело не очень дипломатичный разговор с представителями офиса», — пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники. После беседы пост «Центрэнерго» в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России) был отредактирован. Изначально эмоциональный, но правдивый пост был изменен: в него внесли стандартные формулировки об идущих восстановительных работах и скорейшей ликвидации последствий.

Как пояснило издание, «Центрэнерго» на данный момент владеет двумя ТЭС: Змиевской — в Харьковской области; Трипольской — в Киевской области. Обе ТЭС были остановлены после повреждений в ночь на 8 ноября.

Продолжение после рекламы