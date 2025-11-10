Пенсионерка толкнула на рельсы в метро 13-летнюю школьницу
Школьница не пострадала, ей помогли очевидцы
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В московском метро на станции «Таганская» 64-летняя пенсионерка толкнула семиклассницу на пути. Об этом пишут СМИ.
«На платформе разгорелся конфликт между 64-летней пенсионеркой и 13-летней девочкой. Пенсионерка со злости толкнула семиклассницу на пути», — пишет «Российская газета». Школьница не пострадала. Очевидцы помогли девочке подняться на платформу после того, как она упала в спасительный желоб на путях. Пенсионерка была задержана, ей вменяют статью 91 УПК РФ — покушение на убийство.
Ранее в московском метро было остановлено движение поездов на Кольцевой линии. Это было связано с падением человека на пути.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.