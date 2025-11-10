Логотип РИА URA.RU
Пенсионерка толкнула на рельсы в метро 13-летнюю школьницу

После конфликта в московском метро пенсионерка толкнула на пути школьницу
10 ноября 2025 в 12:48
Школьница не пострадала, ей помогли очевидцы

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В московском метро на станции «Таганская» 64-летняя пенсионерка толкнула семиклассницу на пути. Об этом пишут СМИ.

«На платформе разгорелся конфликт между 64-летней пенсионеркой и 13-летней девочкой. Пенсионерка со злости толкнула семиклассницу на пути», — пишет «Российская газета». Школьница не пострадала. Очевидцы помогли девочке подняться на платформу после того, как она упала в спасительный желоб на путях. Пенсионерка была задержана, ей вменяют статью 91 УПК РФ — покушение на убийство. 

Ранее в московском метро было остановлено движение поездов на Кольцевой линии. Это было связано с падением человека на пути. 

