Спрос на иномарки подскочил в одном российском регионе перед введением утильсбора
После резкого повышения спроса, ожидается снижение продаж, считают эксперты
Фото: Илья Московец © URA.RU
В связи с распространением новостей о скором введением утильсбора за ввоз автомобилей, чья мощность превышает 160 лошадиных сил, на Дальнем Востоке резко возрос спрос на подержанные автомобили. Об этом сообщил аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников.
«Люди, которые собирались купить такие [бывшие в употреблении иностранные] автомобили ранее наконец решились на покупку в экстремально короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто», — приводит слова эксперта «ТАСС». Олейников уточнил, что после резкого повышения спроса, количество продаваемых автомобилей может значительно снизиться.
Новые правила расчета утильсбора в России вступят в силу 1 декабря 2025 года. Льготный утиль сохранится для автомобилей с ДВС мощностью до 160 лошадиных сил.
