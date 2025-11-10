FT: встреча Стармера и фон дер Ляйен провалилась на COP-30
Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком фон дер Ляйен
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком», — пишет FT. Британский премьер запросил аудиенцию с целью выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до 6,5 млрд евро для участия в программе оборонных инвестиций и внесения отдельных взносов в бюджет Евросоюза.
Представитель британского правительства подчеркнул, что Лондон намерен принимать только те соглашения, которые представляют ценность для Великобритании. В Евросоюзе многие страны-члены выражают обеспокоенность по поводу участия Великобритании в оборонных инициативах ЕС без существенных финансовых обязательств. Такой подход может создать нежелательный прецедент для других стран. Срок подачи заявок на участие в проектах плана SAFE (бывший «Перевооружить ЕС») истекает 30 ноября.
На пресс-конференции в Латвии председатель Урсула фон дер Ляйен сообщила о новых предложениях в бюджете ЕС. Согласно ее заявлению, планируется существенно увеличить расходы на оборонную сферу — в пять раз, а финансирование военной мобильности — в десять раз. Стратегия, ранее известная как «Перевооружение Европы», а теперь под названием «Готовность 2030», предполагает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства — члены ЕС достигли договоренности о создании кредитного механизма SAFE, который будет направлен на финансирование производства вооружений и предусматривает выделение 150 миллиардов евро. Оставшиеся 650 миллиардов евро планируется получить из бюджетов стран — участниц ЕС.
