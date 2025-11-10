В Германии выдали ордер на арест украинских подрывников «Северных потоков»
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Германия в ходе расследования причастности к взрывам на «Северных потоках» выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«Потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников», — пишет Wall Street Journal. Расследование вела команда детективов, которые в течение трех лет каждое утро собирались в штаб-квартире федеральной полиции Германии в Потсдаме, недалеко от Берлина.
Следователям удалось опознать одного из водолазов по фотографии, сделанной немецким радаром. После этого они отследили его аккаунты в социальных сетях и на профессиональных сайтах, где нашли ссылки на других подозреваемых. По словам источников, цель подрыва трубопроводов заключалась в сокращении доходов России от продажи нефти и разрыве ее экономических связей с Германией.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».
