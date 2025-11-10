Финский политик потребовал от Зеленского прекратить атаки на Россию Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить атаки на российские территории и вернуться к переговорному процессу. Об этом заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, раскритиковав стратегию украинского руководства. Это заявление прозвучало после удара ВС РФ по украинским военным объектам.

«Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной», — написал Армандо Мема в соцсети X. Политик подчеркнул, что возврат к диалогу и дипломатии является оптимальным путем для киевских властей для скорейшего завершения конфликта.

Российские военные в ночь на 10 ноября нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре Украины. Это было сделано в ответ на продолжающиеся обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. По данным компании «Центрэнерго», в результате атак была полностью остановлена генерация на всех государственных ТЭС.

Россия не раз подчеркивала, что наносит удары только по военным объектам на территории Украины и тем объектам, которые служат для военных целей ВСУ. Эти атаки наносятся только в ответ на украинскую агрессию и удары Киева по гражданским целям в РФ.