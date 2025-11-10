Скандал из-за Курильских островов набирает обороты: почему столетние претензии Японии к России несправедливы

В Японии продолжают настаивать на претензиях к России по Курильским островам Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Японский министр по спорам о Курильских островах назвал их зарубежной территорией, по сути окончательно и справедливо признав их переход к России. Это встает в резкую оппозицию с официальной позицией Токио по нескольким островам Курил — их там считают якобы «оккупированной территорией» и хотят сделать их своими.

Споры о Курильских островах длятся уже почти сто лет — после победы над милитаристской Японией во Второй Мировой войне, Советский союз договорился с ней о том, что все Курилы переходят ему. Однако мирный договор, который бы закрепил этот факт, так и не был подписан. С тех пор Токио пытается заключить этот договор на своих условиях. Однако отношения двух стран резко усугубились после того, как Япония ввела антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, и Москва отказалась от продолжения переговоров. Подробнее о многолетних спорах — в материале URA.RU.

Скандал из-за справедливого замечания японского министра

Японский министр неосторожно, но по праву признал Курильские острова российскими Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

В Японии разгорелся скандал из-за высказываний министра по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикавады. Северными территориями в стране называют часть Курил, которую там надеяться признать японской.

Его слова многие расценили как косвенное признание принадлежности южных островов Курильской гряды России. Инцидент вызвал резкую критику, и генсек правительства Японии Минору Кихара уже сделал министру выговор. Информация о происшествии появилась в ходе пресс-конференции и получила широкий резонанс в японских СМИ.

Высказывания Хитоси Кикавады были восприняты как намек на то, что «северные территории» являются «иностранной землей», то есть принадлежат России. «Я сделал выговор министру в связи с тем, что его слова могут быть восприняты двусмысленно. Призываю Кикаваду проявлять большую ответственность», — сообщил Минору Кихара на пресс-конференции. При этом генсек вновь подтвердил официальную позицию правительства Японии о том, что «северные территории» якобы являются «исконной территорией» страны.

Позже Хитоси Кикавада выступил перед бывшими жителями Курильских островов и принес извинения за свои слова. Министр заявил, что в будущем будет более осторожен в высказываниях.

Исторический контекст спора

Курильские острова — предмет длительного территориального спора между Россией и Японией. Суть конфликта заключается в разногласиях относительно принадлежности нескольких островов в южной части архипелага. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи якобы оккупированной частью своей территории, в то время как Россия подчеркивает, что ее суверенитет над этими территориями абсолютно законен и не подлежит обсуждению.

История принадлежности островов

Впервые статус островов был определен в 1855 году в рамках Симодского трактата. Этот договор положил начало дипломатическим отношениям между Российской империей и Японией и определил границу между ними по проливу Фриза, разделяющему Итуруп и Уруп. В результате соглашения все четыре острова, которые сегодня являются спорными, официально стали частью Японии.

Спустя 20 лет страны подписали Санкт-Петербургский договор, и все Курилы отошли Японии. Граница отодвинулась ближе к России — к Первому Курильскому проливу, разделяющему Шумшу и Камчатку.

В 1945 году, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Тегеранской конференции 1943 года, СССР объявил войну Японии. Ялтинская конференция, которая состоялась в феврале 1945 года, определила право СССР на Курильские острова. Советские войска заняли Курильские острова в конце лета 1945 года, и с тех пор все они считаются территорией России.

Географическое положение

Договор о Курильских островах подписывали еще в Советском союзе Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Курильские острова — это дальневосточный российский архипелаг, протяженность которого составляет 1200 км. 56 островов занимают территорию от южной оконечности Камчатки до северной части японского Хоккайдо. С одной стороны Курилы омываются Охотским морем, а с другой — Тихим океаном. Площадь островов — 15,6 тыс. кв. километров. Спорные острова расположены в южной части архипелага. Одна из границ между Японией и Россией проходит по Кунаширскому проливу, отделяющему оспариваемый Кунашир от японского Хоккайдо.

Попытки урегулирования спора

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. Согласно документу, Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако мирный договор так и не был заключен.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, а Япония считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Почему СССР не подписал мирный договор с Японией

Одной из причин отказа СССР от подписания мирного договора в Сан-Франциско в 1951 году стал пересмотр США прежних договоренностей с СССР, достигнутых в Ялтинском соглашении 1945 года. Официальный Вашингтон полагал, что Советский Союз не имеет прав не только на Курилы, но и на Южный Сахалин. Кроме того, СССР не устраивало, что договор не разрешал территориальных споров между Японией и Китаем.

Почему Япония заинтересована в Курильских островах

У Японии есть несколько причин для сохранения интереса к Курильским островам:

Ресурсный потенциал. Острова обладают значительными природными ресурсами, включая минералы и редкоземельные металлы. Морские ресурсы островов также представляют большую ценность — акватория вокруг них богата морепродуктами.

Острова обладают значительными природными ресурсами, включая минералы и редкоземельные металлы. Морские ресурсы островов также представляют большую ценность — акватория вокруг них богата морепродуктами. Стратегическое расположение. Острова имеют важное стратегическое значение из-за своего расположения. Например, расстояние между Сигнальным островом (в группе архипелага Хабомаи) и Хоккайдо составляет менее четырех километров.

Россия отказалась от переговоров по Курильским переговорам после санкций Японии

Россия отказалась от переговоров из-за недружественных шагов Японии Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

После начала спецоперации России на Украине Япония присоединилась к антироссийским санкциям Запада. В ответ Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору и прекратила безвизовый режим для японцев на Курильских островах. Об этом объявили в МИД РФ, подчеркнув, что такие меры стали необходимы из-за недружественных шагов Японии. Помимо санкций, Япония обвинила Россию и попыталась призвать Запад к объединению усилий для сдерживания.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — отметили в МИД. Эти шаги Токио привели к прекращению наметившейся перезагрузки отношений с Москвой.

В 2016 году президент России Владимир Путин согласовал с Синдзо Абэ, который тогда был премьером Японии, заявление об условиях и форме совместной хоздеятельности на четырех южнокурильских островах. Российский лидер надеялся, что это изменит российско-японские отношения. Москва не раз объявляла готовность к дальнейшим решениям, однако более переговоры не проводились.

Позиция России

Япония пытается забрать Курилы не из справедливости Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Почему Япония требует Курил

Претензии Японии на Курильские острова связаны не с исторической справедливостью, а с желанием получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам островов. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Японцам сегодня нужна не справедливость, а ресурсы. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения выносят корм для огромных косяков рыб», — сказал Патрушев.

Помощник президента также напомнил, что Курильские острова вернулись к СССР в 1945 году после освободительной миссии. Патрушев также отметил, что в XX веке Япония неоднократно нарушала международное право, в том числе советско-японский договор о нейтралитете.

Россия считает неприемлемой позицию Японии Фото: Данил Годлевский/РИА Новости

Япония игнорирует итоги переговоров

Токио продолжает ставить под сомнение принадлежность РФ Курильских островов и отказывается признавать итоги послевоенного урегулирования. Все заявления министра иностранных дел Японии Такэси Ивая о «незаконной оккупации» Россией южных Курильских островов неприемлемы, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии. По сути, эта страна сегодня единственная на планете отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь „обелить“ либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии в первой половине ХХ века», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова назвала заявления японского МИДа о намерениях вернуть себе часть Курил и об их якобы оккупированности Россией неприемлемыми и подчеркнула, что такая риторика звучит особенно цинично накануне 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которое отмечается 3 сентября.Представитель МИД России подчеркнула, что подобная риторика не способна изменить реальность: Курильские острова стали частью РФ на законных основаниях после перехода к СССР в соответствии с послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Кроме того, Захарова призвала Токио осознать ответственность за агрессию в 1930–1940 годах и принести извинения за страдания, причиненные народам Азии.

Позиция Японии

Япония заявляет о желании добиться мира

При постоянных заявлениях об оккупации Курил и желании вернуть их, Токио с определенной периодичностью объявляет о своем желании все-таки заключить мирный договор с Россией несмотря на «трудности в двусторонних отношениях». «Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют российские южные Курильские острова, — прим. URA.RU) и заключении мирного договора», — отмечается в ежегодном докладе японского МИД «Синяя книга». При этом там постоянно отмечают приоритетность территориальных вопросов.

Занимавший тогда пост премьер-министра Сигэру Исиба признал, что российско-японские отношения находятся в тяжелом состоянии. Он отмечал, что страна будет придерживаться собственных интересов.

В 2025 году была избрана новый премьер — Санаэ Такаити. По мнению члена верхней палаты парламента от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, избрание Такаити может привести к улучшению отношений Москвы и Токио, поскольку она должна серьезно подходит к территориальным вопросам и отношениям с РФ, Китаем и КНДР. Однако сама новый премьер-министр придерживается жесткой политики по вопросу Курильских островов и не высказывала намерений что-то в ней менять.

Япония продолжает попытки вернуть безвиз

Японские власти намерены добиться от России разрешения на возобновление поездок своих граждан на юг Курильских островов. Об этом заявил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции, трансляция которой проходила на YouTube-канале.

В Токио признали сложности из-за санкций против России