На Урале инспекторы ГИБДД поймали пьяного депутата за рулем

20:25 30 декабря 2017 4

Медосвидетельствование в больнице подтвердило, что Дедюхин был нетрезв Фото: «Про Алапаевск», facebook.com

Инспекторы ГИБДД в городе Алапаевске задержали за рулем автомобиля депутата местной Думы — 56-летнего Андрея Дедюхина. Народный избранник даже визуально был сильно пьян, об этом «URA.RU» сообщил источник в городской администрации.

Инспекторы повезли депутата в больницу, где было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее, что Дедюхин пьян. По словам полицейских Алапаевска, когда оформлялся протокол, раздался звонок от одного высокопоставленного в городе лица с настоятельным предложением отпустить депутата. Гаишники не поддались давлению и выполнили свою работу, оформили протокол на Дедюхина, который является в Думе председателем комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

«В отношении правонарушителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а это подтвердила проведенная экспертиза, сотрудники полиции завели административное производство. Собранный материал из ОВД направили для рассмотрения по существу в городской суд. Разбирательство по данному факту в суде запланировано 18 января 2018 года, — сообщил „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Старший сержант полиции Алексей Горбунов, выявивший нетрезвого водителя, за проявленную принципиальную позицию после окончания праздников будет поощрен начальником полиции Алапаевска полковником Константином Кузнецовым. Отмечу, что только за 2017 год старший сержант Горбунов привлек к ответственности порядка двадцати пьяных водителей. В системе МВД он работает с 2013 года».