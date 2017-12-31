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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:23  31 декабря 2017 0

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте. ВИДЕО

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, показательные выступления, криминал, росгвардия, омон, рукопашный бой, захват преступника, освобождение заложников, спецоперация, терроризм, контртеррористическая, омон, бойцы
Инцидент в отделении украинской почты завершился без жертвФото: Владимир Андреев © URA.RU

В результате штурма почтового отделения в Харькове, где грабитель удерживал заложников, никто не пострадал. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», — заявил Порошенко.

О захвате посетителей отделения «Укрпочты» в Харькове стало известно днем, 30 декабря. По данным Nation News, злоумышленник удерживал 11 человек, в том числе двух несовершеннолетних. По словам начальника полиции Харьковской области Олега Беха, преступник в ходе переговоров с полицией не выдвигал никаких требований и вел себя спокойно. Позже выяснилось, что изначально харьковчанин хотел ограбить почтовое отделение, но оперативно приехавшие на место преступления полицейские нарушили его планы.

«Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», — цитирует советника МВД Украины Антона Геращенко RT. По данным телеканала, арестованный мужчина ранее был судим за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Сергей Макеев
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