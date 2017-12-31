02:23 31 декабря 2017 0

Инцидент в отделении украинской почты завершился без жертв Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В результате штурма почтового отделения в Харькове, где грабитель удерживал заложников, никто не пострадал. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.



«Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины», — заявил Порошенко.

О захвате посетителей отделения «Укрпочты» в Харькове стало известно днем, 30 декабря. По данным Nation News, злоумышленник удерживал 11 человек, в том числе двух несовершеннолетних. По словам начальника полиции Харьковской области Олега Беха, преступник в ходе переговоров с полицией не выдвигал никаких требований и вел себя спокойно. Позже выяснилось, что изначально харьковчанин хотел ограбить почтовое отделение, но оперативно приехавшие на место преступления полицейские нарушили его планы.



«Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», — цитирует советника МВД Украины Антона Геращенко RT. По данным телеканала, арестованный мужчина ранее был судим за преступления, связанные с оборотом наркотиков.