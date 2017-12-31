Россиянин вылепил символ Нового года из навоза. ФОТО

Житель якутского села Уолбы Михаил Боппосов вновь «порадовал» односельчан очередной фигурой, слепленной из навоза. На этот раз он изобразил собачью упряжку — как символ наступающего года Cобаки. Фото опубликовал паблик в ВК «Якутск.Ru».
Новая скульптура представляет из себя семь собак, стоящих в упряжке, сани и традиционный северный чум. Все предметы инсталляции созданы из натуральных материалов — сухой травы, палок и навоза, которого было использовано почти центнер. Более того, даже внутри чума все соответствует традиционным условиям быта якутов, но только за исключением материала, из которого сделана работа.
В Якутии Михаил Боппосов славится своими произведениями. В прошлый раз он слепил символ 2017 года — петуха, танк, дракона, а также Ждуна и другие скульптуры, выполненные из отходов жизнедеятельности.