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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:19  31 декабря 2017 7

Россиянин вылепил символ Нового года из навоза. ФОТО

На этот раз скульптор изобразил собачью упряжкуФОТО: Паблик в ВК «Якутск.Ru»

Житель якутского села Уолбы Михаил Боппосов вновь «порадовал» односельчан очередной фигурой, слепленной из навоза. На этот раз он изобразил собачью упряжку — как символ наступающего года Cобаки. Фото опубликовал паблик в ВК «Якутск.Ru».

Новая скульптура представляет из себя семь собак, стоящих в упряжке, сани и традиционный северный чум. Все предметы инсталляции созданы из натуральных материалов — сухой травы, палок и навоза, которого было использовано почти центнер. Более того, даже внутри чума все соответствует традиционным условиям быта якутов, но только за исключением материала, из которого сделана работа.

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ФОТО: Паблик в ВК «Якустк.Ru»

В Якутии Михаил Боппосов славится своими произведениями. В прошлый раз он слепил символ 2017 года — петуха, танк, дракона, а также Ждуна и другие скульптуры, выполненные из отходов жизнедеятельности.

Александр Черноскутов
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