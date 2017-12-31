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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:26  31 декабря 2017 7

Путин сократил число работников полиции на 10 тысяч человек

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, полиция, оцепление
Сотрудников ОВД ждут сокращенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин постановил сократить число полицейских на 10 тысяч человек. Указ о новой предельной штатной численности сотрудников органов внутренних дел РФ был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ — в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек», — говорится в указе.

Предыдущий вариант документа «О некоторых вопросах МВД РФ», изданный 5 мая 2014 года, предусматривал установление максимальной численности штата без учета персонала по охране и обслуживанию зданий в количестве 904 871 единицы, сообщает ТАСС.

Татьяна Жаткина
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