Путин сократил число работников полиции на 10 тысяч человек

18:26 31 декабря 2017 7

Сотрудников ОВД ждут сокращения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин постановил сократить число полицейских на 10 тысяч человек. Указ о новой предельной штатной численности сотрудников органов внутренних дел РФ был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ — в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек», — говорится в указе.

Предыдущий вариант документа «О некоторых вопросах МВД РФ», изданный 5 мая 2014 года, предусматривал установление максимальной численности штата без учета персонала по охране и обслуживанию зданий в количестве 904 871 единицы, сообщает ТАСС.