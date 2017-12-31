20:15 31 декабря 2017 2

Злоумышленника признали вменяемым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении теракта на два месяца, до 28 февраля. Решение было принято в воскресенье, 31 декабря, сообщает РБК.

Обвиняемый против ареста не возражал, свою вину он не признал. В ходе заседания выяснилось также, что Лукьяненко не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет России ранее ходатайствовал об аресте Лукьяненко, а также назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу. На допросе злоумышленник рассказал, что устроил взрыв в «Перекрестке» в Петербурге из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов».

В результате взрыва в магазине «Перекресток» пострадало, по последним данным, 18 человек.