Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении теракта на два месяца, до 28 февраля. Решение было принято в воскресенье, 31 декабря, сообщает РБК.
Обвиняемый против ареста не возражал, свою вину он не признал. В ходе заседания выяснилось также, что Лукьяненко не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Следственный комитет России ранее ходатайствовал об аресте Лукьяненко, а также назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу. На допросе злоумышленник рассказал, что устроил взрыв в «Перекрестке» в Петербурге из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов».
В результате взрыва в магазине «Перекресток» пострадало, по последним данным, 18 человек.