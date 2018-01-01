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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
21:40  01 января 2018 0

В Москве женщина из Гренландии спасла жизнь китайцу. ВИДЕО

Галя Морелл спасла китайца, который поскользнулся и упал в водуСкриншот канала Mash

В Москве женщина из Гренландии спасла китайца, упавшего в реку. В ответ он пригласил ее в Поднебесную.

33-летний Этан из Китая фотографировал уток на Воробьевых горах. Жительница Гренландии, полярная путешественница Галя Морелл увидела, что «у него ноги поехали вперед по плиткам, и он упал в воду вместе с камерой».

Девушка Этана пыталась его спасти, но тоже поскользнулась и упала. Галя Морелл быстро сняла с себя куртку, легла на лед и доползла до края воды. Женщину за ноги держала девушка Этана, и вместе они смогли помочь парню выбраться из воды. В знак благодарности он позвал Галю в гости в Китай.

Видео размещено в группе канала Mash «Вконтакте». Пользователи активно обсуждают эту ситуацию: «Наши бы стояли, снимали как тонет», «Китайцы вообще аутисты, без тормозов, плохие из них туристы». Многие пишут про скользкую московскую плитку, на которой все герои этой истории поскользнулись: «Я слышала про московскую плитку не раз, но в этой истории степень абсурда зашкаливает», «Плитка всех задолбала — это факт».

Ольга Дудорова
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