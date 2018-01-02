Московский студент меняет старинные иконы на IPhone. ВИДЕО

07:44 02 января 2018 1

Молодой человек меняет иконы на гаджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой человек из Москвы разместил объявление на «Авито» об обмене нескольких икон ХIХ века на IPhoneХ. Он утверждает, что обнаружил образы с ликами святых, когда проводил ремонт на даче.

«IPhone полезнее икон», — уверен 22-летний московский студент, его слова приводит паблик Mash. В качестве обмена молодой человек предлагает три старинных иконы. Видно, что они написаны давно и уже требуют реставрации.

Отметим, что объявления о продаже икон на сайте частных объявлений не редкость. Только в Москве на данный момент выставлено более 500 предложений о продаже икон. Их нека колеблется от полутора до сотен тысяч рублей. Однако впервые лики святых меняют на современный гаджет. «Ну пусть айфон ему по жизни и помогает, это его личное дело, обратного обмена уже не будет», — замечает один из подписчиков паблика.