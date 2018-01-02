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03 января 2018
02 января 2018
16:46  02 января 2018 2

Россияне стали массово писать жалобы на косметологов

Косметика марок QNET и Physio Radiance. Екатеринбург, пудра
Жалобы на косметологов составили 60% от всех обращений в РоспотребнадзорФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне в 2017 году чаще всего жаловались в Роспотребнадзор по поводу некачественных косметологических услуг, рассказали в пресс-службе ведомства.

«60% обращений составляют жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии, безопасность препаратов (у многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции)», — гласит сообщение на официальном сайте Роспотребнадзора.

Еще 23 процента пожаловались на ненадлежащее качество платных медуслуг, преимущественно стоматологических. 13% жалоб были связаны с отказом в удовлетворении гражданско-правовых требований (возмещение ущерба, перерасчета платы и так далее). 4% людей, обратившихся в Роспотребнадзор, были возмущены неполной и недостоверной информацией об услугах.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как стоит встретить Новый год и не навредить при этом своему здоровью. Например, жителям посоветовали не проводить все время за столом, а погулять на свежем воздухе, пишет RT.

Виктор Дорофеев
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