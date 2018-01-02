Россияне стали массово писать жалобы на косметологов

Россияне в 2017 году чаще всего жаловались в Роспотребнадзор по поводу некачественных косметологических услуг, рассказали в пресс-службе ведомства.
«60% обращений составляют жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии, безопасность препаратов (у многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции)», — гласит сообщение на официальном сайте Роспотребнадзора.
Еще 23 процента пожаловались на ненадлежащее качество платных медуслуг, преимущественно стоматологических. 13% жалоб были связаны с отказом в удовлетворении гражданско-правовых требований (возмещение ущерба, перерасчета платы и так далее). 4% людей, обратившихся в Роспотребнадзор, были возмущены неполной и недостоверной информацией об услугах.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как стоит встретить Новый год и не навредить при этом своему здоровью. Например, жителям посоветовали не проводить все время за столом, а погулять на свежем воздухе, пишет RT.