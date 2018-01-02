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03 января 2018
02 января 2018
20:48  02 января 2018 0

В Москве произошел взрыв на одной из автозаправок. Происшествие сняли камеры наблюдения. ВИДЕО

Автопробег
Данных о пострадавших в происшествии нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве произошел взрыв на автомобильной заправке на Люблинской. Момент происшествия сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел в здании площадью четыре квадратных метра, пишет РЕН ТВ. В результате взрыва маленькое помещение было полностью разрушено. На месте произошло возгорание, которое сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать.

Данных о пострадавших в происшествии нет. Работники экстренных служб города продолжают работать на месте.

27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» сработало взрывное устройство, напоминает RT. В результате пострадали 18 человек. 30 декабря ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника. Суд арестовал обвиняемого на два месяца, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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