В Москве произошел взрыв на автомобильной заправке на Люблинской. Момент происшествия сняла камера наблюдения.
Инцидент произошел в здании площадью четыре квадратных метра, пишет РЕН ТВ. В результате взрыва маленькое помещение было полностью разрушено. На месте произошло возгорание, которое сотрудники МЧС смогли быстро ликвидировать.
Данных о пострадавших в происшествии нет. Работники экстренных служб города продолжают работать на месте.
27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» сработало взрывное устройство, напоминает RT. В результате пострадали 18 человек. 30 декабря ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника. Суд арестовал обвиняемого на два месяца, отмечает «Федеральное агентство новостей».