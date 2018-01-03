Российские телезрители недовольны тем, что «Голубые огоньки» на телевидении идут по одному и тому же сценарию уже второе десятилетие. Если «Первый канал» в этом году прислушался к критике и постарался обновить формат новогоднего эфира, то телеканал «Россия-1» ничем не удивил своих зрителей.
В самом начале новогодней ночи-2018 ведущие «России-1» пообещали «новые встречи, новые звезды и новые песни», но россияне оказались разочарованы увиденным, отмечает портал «Дни.ру».
«„Россия“ продемонстрировала полный мрак: 20 минут просмотра хватило, чтобы начать плеваться», — делятся в Интернете недовольные телезрители. «То, что шло в Новый год по „России“ — это апофеоз безвкусицы, пошлости и глупости», — отмечает другой комментатор.
В Сети сразу после эфира появилась петиция с требованием прекратить «издевательства» над зрителями. «Вы застыли где-то в далеком прошлом и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хотите никак меняться», — пишут авторы петиции.
Ранее певицу Аллу Пугачеву обвинили в том, что ее новая песня, представленная в эфире «Первого канала» в новогоднюю ночь, является плагиатом, пишет «Федеральное агентство новостей».