На месте крупной аварии в Югре работают более 50 человек

Ликвидацией последствий ДТП в ХМАО, при котором погибли десять человек, занимаются более 50 специалистов. На месте работают свыше 10 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Движение транспорта временно ограничено, передает RT. ЧП произошло на 158-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань, в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района Югры. Участниками аварии оказались Mazda 6 и Renault Duster, отмечает ТАСС. Сейчас психологи МЧС работают с родственниками пострадавших.
Как писало «URA.RU» ранее, в ХМАО 3 января столкнулись два легковых автомобиля. Погибли десять человек, среди них оказались четверо детей. По одной из версий, водитель одной из легковушек не смог справиться с управлением, в результате произошло лобовое столкновение двух машин.