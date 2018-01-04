Россия возобновила регулярное авиасообщение с Египтом

17:38 04 января 2018 2

С 4 января Каир исключен из списка городов, с которыми Россия прекратила авиасообщение Фото: Алена Полозова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу с момента подписания. Согласно решению президента России, Каир исключен из списка городов, с которыми у России отсутствует авиасообщение.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт. Расследование по делу продолжается до сих пор.