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05 января 2018
Главные новости Москвы
08:12  05 января 2018 7

В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Пункты сбора подписей в поддержку Путина открылись в ХабаровскеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ. Первые в стране пункты сбора подписей открылись в Хабаровске.

Волонтеры в пятницу 5 января начали сбор подписей в поддержку Путина в двух пунктах, пишет ТАСС со ссылкой на регионального координатора участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасию Брага. Подписи, по ее словам, будут собирать в соответствии с законом.

Самовыдвиженцу, напомним, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. На каждый субъект РФ при этом должно приходиться по 7,5 тысяч подписей.

Путин 27 декабря лично подал документы для выдвижения своей кандидатуры в ЦИК, передавало «Федеральное агентство новостей». На следующий день Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента.

Валерия Романова
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