В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ. Первые в стране пункты сбора подписей открылись в Хабаровске.
Волонтеры в пятницу 5 января начали сбор подписей в поддержку Путина в двух пунктах, пишет ТАСС со ссылкой на регионального координатора участвующего в сборе подписей движения «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае Анастасию Брага. Подписи, по ее словам, будут собирать в соответствии с законом.
Самовыдвиженцу, напомним, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. На каждый субъект РФ при этом должно приходиться по 7,5 тысяч подписей.
Путин 27 декабря лично подал документы для выдвижения своей кандидатуры в ЦИК, передавало «Федеральное агентство новостей». На следующий день Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента.