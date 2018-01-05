Курганский завод дорожных машин отправил Санкт-Петербургу 27 дорожных пылесосов. Ключи от них в четверг, 4 января, водителям дорожных предприятий вручил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Презентация техники проходила на Дворцовой площади. «Это самый крупный контракт предприятия за последние 10 лет. Его сумма составила 250 млн рублей», — цитирует ресурс «Область 45» первого заместителя генерального директора АО «Кургандормаш» Юрия Авдалова. По его словам, сроки исполнения были очень сжатыми — всего два месяца.
Дорожные пылесосы изготовлены на «Кургандормаше» по технологии фирмы FAUN из Германии, считающейся одним из лучших мировых производителей данной техники. На базе «Кургандормаша» немецкая сторона уже предложила открыть совместное предприятие. Пылесосы, изготовленные в Зауралье, приступят к уборке питерских улиц уже в ближайшее время. Мощность одной машины по силе равна почти 300 бытовым пылесосам, отмечают на предприятии.