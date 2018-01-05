Бывшая жена Евгения Цыганова Ирина Леонова вывела на сцену всех семерых детей актера. Вместе с ними она выступила в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Зрители обсуждают, как выживает многодетная мать, оставшись без поддержки мужа, и на кого больше похожи дети.
Ролик выступления Ирина Леоновой в настоящее время набирает просмотры в соцсетях. В кадре семеро детей Евгения Цыганова: 12-летняя Полина, 11-летний Никита, девятилетняя София, семилетний Андрей, шестилетний Александр, трехлетний Георгий и двухлетняя Варя, которую мама держит на руках. Все вместе они исполняют колыбельную песню, пишет издание Teleprogramma.pro.
Как уже сообщало «URA.RU», Цыганов ушел из семьи весной 2016 года к актрисе Юлии Снегирь. По словам коллег, в настоящее время Леоновой приходится теперь много работать в театре за небольшие деньги.