Состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало существенно лучше, но речь о выписке пока не идет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников.
«Состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое», — цитирует Печатникова ТАСС. Московский чиновник отметил, что у артиста на данный момент нормальная температура, он находится в сознании, общается с окружающими и к нему вернулся аппетит. «Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — заявил заммэра.
Печатников подтвердил, что лично курирует нахождение Табакова в Первой градской больнице. «Лечат его доктора, там замечательные врачи», — отметил заместитель мэра. Он отметил, что сейчас Табаков находится в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, потому что нуждается в постоянном присмотре врачей.
27 ноября Олег Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу в отделении реанимации, напоминает «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе Московского театра-студии «Табакерка», в котором он является художественным руководителем, сообщили, что Табаков «давно проходит плановое стоматологическое лечение».
Сын артиста Антон Табаков рассказывал журналистам, что по сравнению с моментом поступления в больницу Олег Павлович чувствует себя лучше. Тяжелое состояние Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы, писало ранее «URA.RU». Врачам на некоторое время пришлось ввели артиста в искусственную кому, после вывода из которой он на время потерял память.