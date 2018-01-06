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06 января 2018
08:13  06 января 2018 0

Заммэра Москвы рассказал о самочувствии Олега Табакова. «Пока не ждем выписки из больницы»

Презентация Шоу-рума ЭКСПО-2020 в ТРУ Гринвич, табаков олег
Олега Табакова пока не планируют выписывать из больницыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало существенно лучше, но речь о выписке пока не идет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников.

«Состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое», — цитирует Печатникова ТАСС. Московский чиновник отметил, что у артиста на данный момент нормальная температура, он находится в сознании, общается с окружающими и к нему вернулся аппетит. «Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — заявил заммэра.

Печатников подтвердил, что лично курирует нахождение Табакова в Первой градской больнице. «Лечат его доктора, там замечательные врачи», — отметил заместитель мэра. Он отметил, что сейчас Табаков находится в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, потому что нуждается в постоянном присмотре врачей.

27 ноября Олег Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу в отделении реанимации, напоминает «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе Московского театра-студии «Табакерка», в котором он является художественным руководителем, сообщили, что Табаков «давно проходит плановое стоматологическое лечение».

Сын артиста Антон Табаков рассказывал журналистам, что по сравнению с моментом поступления в больницу Олег Павлович чувствует себя лучше. Тяжелое состояние Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы, писало ранее «URA.RU». Врачам на некоторое время пришлось ввели артиста в искусственную кому, после вывода из которой он на время потерял память.

Нина Калинина
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