Тяжелое состояние народного артиста СССР Олега Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы.
У художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» начался воспалительный процесс, который был спровоцирован установленными зубными имплантами. При этом врачи не обратили должного внимания на возникшие осложнения и запустили процесс, передает «Лента.ру».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому, но потерял память. Артист практически никого не узнает. Кроме этого, 28 декабря стало известно, что Следственный комитет РФ обещает принять все меры, чтобы пострадавшим от хищений в банке «Клиентский», возместили ущерб. В числе тех, чьи деньги пропали, значится и Табаков, сообщает Nation News.