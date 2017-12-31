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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:45  31 декабря 2017 0

В ухудшении здоровья Табакова обвинили стоматологов элитной клиники

Прощание со Львом Дуровым в Театре на Малой Бронной. Москва, табаков олег
Ухудшение здоровья артиста произошло из-за невнимательности врачейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Тяжелое состояние народного артиста СССР Олега Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы.

У художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» начался воспалительный процесс, который был спровоцирован установленными зубными имплантами. При этом врачи не обратили должного внимания на возникшие осложнения и запустили процесс, передает «Лента.ру».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому, но потерял память. Артист практически никого не узнает. Кроме этого, 28 декабря стало известно, что Следственный комитет РФ обещает принять все меры, чтобы пострадавшим от хищений в банке «Клиентский», возместили ущерб. В числе тех, чьи деньги пропали, значится и Табаков, сообщает Nation News.

Александр Черноскутов
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