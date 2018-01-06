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06 января 2018
15:38  06 января 2018 0

Минобороны объяснило запись перехвата российских истребителей над Балтикой. ВИДЕО

Маршрут Су-30СМ был согласован, подчеркнули в ведомствеФото: скриншот видео

Учебные полеты группы российских истребителей Су-30СМ над нейтральными водами Балтийского моря были согласованы. Их проводили без нарушения международных правил полетов, заявили в Минобороны РФ.

Маршрут учебных полетов 23 ноября и 13 декабря был согласован с международными органами управления воздушным движением, подчеркнули в ведомстве. «В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — цитирует заявление Минобороны «Федеральное агентство новостей».

Ранее пресс-служба ВВС США распространила видео сопровождения российских истребителей над Балтийским морем. Согласно заявлению Пентагона, пилоты НАТО провели маневр сближения в связи с тем, что русские самолеты «не подавали четких сигналов о планах полета».

Игорь Чукреев
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