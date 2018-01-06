Минобороны объяснило запись перехвата российских истребителей над Балтикой. ВИДЕО

Учебные полеты группы российских истребителей Су-30СМ над нейтральными водами Балтийского моря были согласованы. Их проводили без нарушения международных правил полетов, заявили в Минобороны РФ.
Маршрут учебных полетов 23 ноября и 13 декабря был согласован с международными органами управления воздушным движением, подчеркнули в ведомстве. «В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — цитирует заявление Минобороны «Федеральное агентство новостей».
Ранее пресс-служба ВВС США распространила видео сопровождения российских истребителей над Балтийским морем. Согласно заявлению Пентагона, пилоты НАТО провели маневр сближения в связи с тем, что русские самолеты «не подавали четких сигналов о планах полета».