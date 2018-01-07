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07 января 2018
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02:59  07 января 2018 0

Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин приехал на Рождество в Санкт-ПетербургФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин приехал в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге на Рождественское богослужение.

Российский лидер присоединился к богослужению, как пишет ТАСС, уже после начала, около полуночи. Глава государства вошел в церковь через нижний храм, поднялся по лестнице, поставил свечку и встал напротив Царских врат.

В ходе богослужения он вошел в помещение алтаря и подарил храму икону середины XIX века. На ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и других.

Присутствующих на служении верующих о прибытии главы государства никто не предупреждал. Также в церкви находятся губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен и староста храма Владимир Кехман.

Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге. Она построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, находится на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Сергей Демин
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