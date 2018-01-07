Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге на Рождественское богослужение.
Российский лидер присоединился к богослужению, как пишет ТАСС, уже после начала, около полуночи. Глава государства вошел в церковь через нижний храм, поднялся по лестнице, поставил свечку и встал напротив Царских врат.
В ходе богослужения он вошел в помещение алтаря и подарил храму икону середины XIX века. На ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и других.
Присутствующих на служении верующих о прибытии главы государства никто не предупреждал. Также в церкви находятся губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен и староста храма Владимир Кехман.
Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге. Она построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, находится на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.