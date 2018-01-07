Домашний пес в Москве съел лицо своей хозяйки

Пес внезапно набросился на хозяйку и принялся грызть ее лицо (фото из архива)
В Москве разъяренная собака сгрызла лицо своей хозяйке. Инцидент произошел вечером 5 января во время прогулки в районе Рязанского проспекта.
Пес набросился на 34-летнюю жительницу столицы и начал кусать за щеку и скулы. Пострадавшая была доставлена в столичное медучреждение, сообщает РЕН-ТВ. По информации медиков, на лице женщины после нападения практически не осталось живого места.
Подробности произошедшего уточняются. О том, почему собака внезапно проявила агрессию и напала на хозяйку, неизвестно. Животное было решено изолировать.