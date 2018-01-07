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08 января 2018
07 января 2018
18:39  07 января 2018 11

Жена российского миллионера похвасталась шикарным кольцом. ФОТО

Модель рассказала о том, что получила в честь праздникаФото: Instagram ksenia_tsaritsina

Модель Ксения Царицына, супруга самарского миллионера Алексея Шаповалова, показала подписчикам подарок, который она получила на Новый год. Она опубликовала снимок двойного кольца с массивными зелеными камнями.

«Мой Санта знает, что мне нравится», — подписала она фотографию в Instagram, которая была сделана в Сиднее. Запись набрала уже более 11 тысяч «лайков» и десятки комментариев. Подписчики девушки в комментариях спорят, из чего сделано украшение. «Очень красиво. Такой чистый изумруд стоит иной раз дороже чем бриллиант», — предположила alinaiva777. «Волшебное сочетание бриллианта с изумрудом», — добавила marichka.shevchenko.

Пользователи пришли к выводу, что она заслужила этот подарок. «Ксения — золушка. Много трудилась и вышла замуж за принца», — написала ulencka_yula. «Красота! Муж молодчина!», — отметила ninulka1984. Также модель выложила снимок с двумя котятами. «Мои лучшие подарочки под елку. Дедушка Мороз, ты знаешь как я люблю тебя. У меня котомания кажется», — призналась она.

Как писало «URA.RU», Ксения Царицына (Бондаренко) активно делится подробностями своей роскошной жизни. Ранее она опубликовала фотографию кольца стоимостью 9 млн евро. «Мой муж никогда не был скуп на подарки. Сейчас он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало», — подчеркнула она.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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