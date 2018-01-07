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08 января 2018
07 января 2018
19:18  07 января 2018 0

На Урал идут 30-градусные морозы. ФОТО

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Серьезное похолодание начнется с 12 январяФото: depositphotos.com © URA.RU

В уральских регионах на этой неделе ожидается резкое похолодание. Температура 12—14 января понизится вплоть до -30 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

Неделя начнется со снегопадов на юге Уральского федерального округа: 8 января пройдут метели, сила ветра достигнет 15 м/c. При этом в Екатеринбурге и Челябинске температура днем составит -2 градуса, ожидается слабый снег. Серьезные изменения погоды наступят 12 января.

Синоптики представили прогноз аномалии средней температуры воздуха
Фото: Гидрометцентр России

Так, к концу недели температура в Свердловской области упадет до -23 градусов, в Челябинской области этот показатель составит -27 градусов. В Зауралье столбики термометров опустятся до -29, в Прикамье — до -26. В Югре температура достигнет -31 градуса, а на Ямале опустится до -25. В Тюменской области температура воздуха опустится до -27 градусов. Серьезных осадков в регионах не ожидается, скорость ветра не будет превышать 5 м/c.

Как писало «URA.RU», ранее на ямальском зимнике из-за аномалии застряли десятки водителей. На месте уже работают специалисты «Ямалспаса»: людям предоставили питание и обогрев.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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