На Урал идут 30-градусные морозы. ФОТО

В уральских регионах на этой неделе ожидается резкое похолодание. Температура 12—14 января понизится вплоть до -30 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.
Неделя начнется со снегопадов на юге Уральского федерального округа: 8 января пройдут метели, сила ветра достигнет 15 м/c. При этом в Екатеринбурге и Челябинске температура днем составит -2 градуса, ожидается слабый снег. Серьезные изменения погоды наступят 12 января.
Так, к концу недели температура в Свердловской области упадет до -23 градусов, в Челябинской области этот показатель составит -27 градусов. В Зауралье столбики термометров опустятся до -29, в Прикамье — до -26. В Югре температура достигнет -31 градуса, а на Ямале опустится до -25. В Тюменской области температура воздуха опустится до -27 градусов. Серьезных осадков в регионах не ожидается, скорость ветра не будет превышать 5 м/c.
Как писало «URA.RU», ранее на ямальском зимнике из-за аномалии застряли десятки водителей. На месте уже работают специалисты «Ямалспаса»: людям предоставили питание и обогрев.