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Главные новости Ямала
15:43  07 января 2018 0

На ямальском зимнике из-за аномалии застряли десятки водителей

Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район., автозимник
В снежном плену оказались два десятка водителейФото: Александр Елизаров © URA.RU

На сезонной трассе Салехард — Надым из-за аномально теплой погоды застряли два десятка водителей. На месте уже работают специалисты «Ямалспаса»: людям предоставили питание и обогрев.

К ямальцам также выехали машины скорой помощи. Часть техники приступила к расчистке. В администрации Надымского района сообщили, что создан оперативный штаб и ситуация находится на контроле у главы района, пишет «Север-Пресс».

Отметим, зимник не был открыт из-за установившейся теплой погоды. Дорожные службы призывали водителей воздержаться от поездок до официального открытия трассы. Ранее сообщалось, что на закрытом зимнике Игрим-Приобье в Югре два грузовика ушли под лед. Водители пытались пересечь реку в обход контрольно-пропускного пункта.

Иван Антонов
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