На ямальском зимнике из-за аномалии застряли десятки водителей

На сезонной трассе Салехард — Надым из-за аномально теплой погоды застряли два десятка водителей. На месте уже работают специалисты «Ямалспаса»: людям предоставили питание и обогрев.
К ямальцам также выехали машины скорой помощи. Часть техники приступила к расчистке. В администрации Надымского района сообщили, что создан оперативный штаб и ситуация находится на контроле у главы района, пишет «Север-Пресс».
Отметим, зимник не был открыт из-за установившейся теплой погоды. Дорожные службы призывали водителей воздержаться от поездок до официального открытия трассы. Ранее сообщалось, что на закрытом зимнике Игрим-Приобье в Югре два грузовика ушли под лед. Водители пытались пересечь реку в обход контрольно-пропускного пункта.