В Шадринске Курганской области автомобиль Toyota спровоцировал массовое ДТП. В общей сложности, в аварии поучаствовали 10 легковушек.
Инцидент произошел ночью, 7 января, рядом с торговым центром «Колизей». По свидетельствам очевидцев, черная Toyota, двигавшаяся на большой скорости, сначала протаранила ВАЗ-2114 и столкнулась с Renault. После этого Toyota вылетела на противоположную часть дороги, где «собрала» еще 7 автомобилей. Больше всего досталось двум припаркованным «Ладам»: одну из них восстановить уже не удастся, другую ждет основательный ремонт.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Видео впечатляющих последствий инцидента опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Щадринск» в социальной сети «Вконтакте».