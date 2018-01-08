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Главные новости Курганской области
08:20  08 января 2018 7

В Зауралье лихач «собрал» 9 легковушек. ФОТО, ВИДЕО

Часть автомобилей, попавших в ДТП, восстановить уже не удастсяФото: паблик «Подслушано у водителей Щадринск», ВК

В Шадринске Курганской области автомобиль Toyota спровоцировал массовое ДТП. В общей сложности, в аварии поучаствовали 10 легковушек.

Инцидент произошел ночью, 7 января, рядом с торговым центром «Колизей». По свидетельствам очевидцев, черная Toyota, двигавшаяся на большой скорости, сначала протаранила ВАЗ-2114 и столкнулась с Renault. После этого Toyota вылетела на противоположную часть дороги, где «собрала» еще 7 автомобилей. Больше всего досталось двум припаркованным «Ладам»: одну из них восстановить уже не удастся, другую ждет основательный ремонт.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Видео впечатляющих последствий инцидента опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Щадринск» в социальной сети «Вконтакте».

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Фото: паблик «Подслушано у водителей Щадринск», ВК

Сергей Макеев
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