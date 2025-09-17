От правительства ждут важного шага после снижения ставки ЦБ

Агроэксперт Тихонов: компании АПК ждут снижения ставок по ранее взятым кредитам
Рефинансирование дорогих кредитов снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, отметил Анатолий Тихонов
Рефинансирование дорогих кредитов снизит финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, отметил Анатолий Тихонов

Сельхозпроизводители после смягчения денежно-кредитной политики Банка России ждут от правительства рефинансирования дорогих займов, полученных при высокой ставке ЦБ. Об этом рассказал в интервью URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«С повышением ключевой ставки уже взятые аграриями кредиты стали дороже. Теперь логично будет пересмотреть условия в обратную сторону», — полагает Тихонов в беседе с журналистом агентства.

Эксперт добавил, что сельхозпроизводители ожидают также более массовых программ льготного кредитования отрасли. А также адресных субсидий на проведение сева озимых в засушливых районах. «Это помогло бы им с покупкой топлива, оплатой электроэнергии для орошения, потому что без мелиорации там сейчас никак», — говорит собеседник URA.RU.

ЦБ 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз на один процентный пункт, до 17%. С октября по июнь регулятор держал этот показатель на уровне 21%.

{{author.id ? author.name : author.author}}
