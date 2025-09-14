В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда»

Миронов отметил важность изменений в правила присвоения звания «Ветеран труда»
В России необходимо изменить действующие правила присвоения почетного звания «Ветеран труда». С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Наряду с награжденными ведомственными знаками отличия, ветеранами труда предлагается считать граждан, оформивших два и более патента РФ на изобретения в области медицины с необходимым по законодательству трудовым стажем», — передает слова Миронова РИА Новости. Он добавил, что поводом для такого предложения стало обращение инициативной группы медработников.

Миронов отметил, что существующая система, требующая получения ведомственных наград, закрывает путь к званию для многих талантливых специалистов, которые не имеют грамот или благодарностей, но при этом являются авторами важных изобретений. Фракция намерена добиваться внесения соответствующих изменений.

