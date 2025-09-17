Глава «Роскосмоса» анонсировал отечественный аналог Starlink Илона Маска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление Баканова прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE»
Заявление Баканова прозвучало в эфире программы «Соловьев LIVE» Фото:

В России появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink Илона Маска. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE». Заявление прозвучало в ответ на комментарий ведущего Владимира Соловьева о том, что российские военные, как и украинские, используют терминалы Starlink.

Западные спецслужбы все чаще прибегают к использованию спутниковой связи через терминалы Starlink, а также различных IT-сервисов западного происхождения для реализации своих политических задач. Подобные технологии используются с целью дестабилизации ситуации и вмешательства во внутренние дела других стран. По информации МИД РФ, не менее десяти государств сообщили о незаконном ввозе оборудования Starlink и его использовании в ущерб национальной безопасности.

Утром 15 сентября был зафиксирован крупный сбой в работе Starlink, в результате которого связь была полностью утрачена по всей линии фронта на территории Украины. Перебои с доступом к сервису были отмечены не только на Украине, но и в США, Польше, Италии, а также ряде других государств. Пользователи по всему миру направили более 40 тысяч обращений о возникших проблемах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink Илона Маска. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. «Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE». Заявление прозвучало в ответ на комментарий ведущего Владимира Соловьева о том, что российские военные, как и украинские, используют терминалы Starlink. Западные спецслужбы все чаще прибегают к использованию спутниковой связи через терминалы Starlink, а также различных IT-сервисов западного происхождения для реализации своих политических задач. Подобные технологии используются с целью дестабилизации ситуации и вмешательства во внутренние дела других стран. По информации МИД РФ, не менее десяти государств сообщили о незаконном ввозе оборудования Starlink и его использовании в ущерб национальной безопасности. Утром 15 сентября был зафиксирован крупный сбой в работе Starlink, в результате которого связь была полностью утрачена по всей линии фронта на территории Украины. Перебои с доступом к сервису были отмечены не только на Украине, но и в США, Польше, Италии, а также ряде других государств. Пользователи по всему миру направили более 40 тысяч обращений о возникших проблемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...