В России появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink Илона Маска. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE». Заявление прозвучало в ответ на комментарий ведущего Владимира Соловьева о том, что российские военные, как и украинские, используют терминалы Starlink.
Западные спецслужбы все чаще прибегают к использованию спутниковой связи через терминалы Starlink, а также различных IT-сервисов западного происхождения для реализации своих политических задач. Подобные технологии используются с целью дестабилизации ситуации и вмешательства во внутренние дела других стран. По информации МИД РФ, не менее десяти государств сообщили о незаконном ввозе оборудования Starlink и его использовании в ущерб национальной безопасности.
Утром 15 сентября был зафиксирован крупный сбой в работе Starlink, в результате которого связь была полностью утрачена по всей линии фронта на территории Украины. Перебои с доступом к сервису были отмечены не только на Украине, но и в США, Польше, Италии, а также ряде других государств. Пользователи по всему миру направили более 40 тысяч обращений о возникших проблемах.
