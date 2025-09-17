ФСБ поймала африканского шпиона Украины в Астрахани

ФСБ России задержала в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, подозреваемого в передаче разведке Украины сведений о военных объектах и критической инфраструктуре региона. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки», — говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему избрана мера пресечения в виде ареста.
По данным спецслужб, подозреваемый по заданию украинской разведки собирал и передавал информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани для использования в ущерб безопасности РФ. Связь с куратором устанавливалась через Telegram, что позволяло передавать данные оперативно. ФСБ не раскрывает детали конкретных объектов или объема переданной информации, но подчеркивает, что действия задержанного представляли угрозу национальной безопасности.
