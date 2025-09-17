В Ангарске произошел второй на неделе взрыв в жилой пятиэтажке. Видео

В Ангарске прогремел второй взрыв в жилом доме за три дня
В Ангарске прогремел второй взрыв в жилом доме за три дня

В жилом пятиэтажном доме в Ангарске (Иркутская область) по адресу 7-й микрорайон, 11 произошел взрыв, ставший вторым подобным инцидентом в городе за последние несколько дней. Очевидцы услышали громкий хлопок, после чего увидели несколько выбитых оконных стекол.

«В доме по адресу 7-й микрорайон, 11 сначала был слышен громкий хлопок, после чего выбило несколько стекол в окнах на пятом этаже», — рассказали Life очевидцы. На месте происшествия работают экстренные службы, включая МЧС и полицию. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует, официальных комментариев от властей не поступало.

Ранее, 15 сентября, в Ангарске в 12-м микрорайоне взрыв газа в пятиэтажке привел к гибели одного человека, еще трое пострадали. В городе был введен режим ЧС.

