Грибы срезали на поляне в курганском лесу
В Притобольном округе Курганской области женщина обнаружила обабок, который по внешнему виду похож на грибную семью. Об этом любительница «тихой охоты» рассказала в соцсети.
«Грибная семейка, найденная в лесах у села Боровлянка. Это тройной гриб», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее возле села Введенского курганцы набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу они сфотографировали урожай — вышло пять ведер.
Гриб причудливой формы нашли в Притобольном округе
