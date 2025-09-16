16 сентября 2025

Женщина нашла гриб необычной формы в курганском лесу. Фото

Грибы срезали на поляне в курганском лесу
Грибы срезали на поляне в курганском лесу Фото:

В Притобольном округе Курганской области женщина обнаружила обабок, который по внешнему виду похож на грибную семью. Об этом любительница «тихой охоты» рассказала в соцсети.

«Грибная семейка, найденная в лесах у села Боровлянка. Это тройной гриб», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее возле села Введенского курганцы набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу они сфотографировали урожай — вышло пять ведер. 

Гриб причудливой формы нашли в Притобольном округе
Гриб причудливой формы нашли в Притобольном округе
Фото:

В Притобольном округе Курганской области женщина обнаружила обабок, который по внешнему виду похож на грибную семью. Об этом любительница «тихой охоты» рассказала в соцсети. «Грибная семейка, найденная в лесах у села Боровлянка. Это тройной гриб», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее возле села Введенского курганцы набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу они сфотографировали урожай — вышло пять ведер. 
