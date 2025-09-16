16 сентября 2025

В центре Кургана выставили на продажу комиссионный магазин вместе с товаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин продается в Кургане (архивное фото)
Магазин продается в Кургане (архивное фото) Фото:

На улице Куйбышева в Кургане продается комиссионный магазин за полтора миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении. Объект предлагается вместе с товаром.

«Продаю действующий комиссионный магазин с товаром на миллион рублей. Он работает 10 лет», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, в этом помещении находится комиссионка «Смарт».

Ранее в Кургане на улице Ленина владелец выставил на продажу ювелирный магазин за 15 млн рублей. Торговая точка хорошо знакома горожанам, там располагается салон «Скорпион».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Куйбышева в Кургане продается комиссионный магазин за полтора миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении. Объект предлагается вместе с товаром. «Продаю действующий комиссионный магазин с товаром на миллион рублей. Он работает 10 лет», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, в этом помещении находится комиссионка «Смарт». Ранее в Кургане на улице Ленина владелец выставил на продажу ювелирный магазин за 15 млн рублей. Торговая точка хорошо знакома горожанам, там располагается салон «Скорпион».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...