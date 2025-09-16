В центре Кургана выставили на продажу комиссионный магазин вместе с товаром

Магазин продается в Кургане (архивное фото)
На улице Куйбышева в Кургане продается комиссионный магазин за полтора миллиона рублей. Об этом говорится в объявлении. Объект предлагается вместе с товаром.
«Продаю действующий комиссионный магазин с товаром на миллион рублей. Он работает 10 лет», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, в этом помещении находится комиссионка «Смарт».
Ранее в Кургане на улице Ленина владелец выставил на продажу ювелирный магазин за 15 млн рублей. Торговая точка хорошо знакома горожанам, там располагается салон «Скорпион».
